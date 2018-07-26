2018-07-26T15:46:39+03:00
В мире

Более 600 мигрантов пытались перебраться в Испанию через забор с колючей проволокой

132 человека обратились за помощью
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Более 600 нелегалов проникли на территорию испанского города СеутаБолее 600 нелегалов проникли на территорию испанского города СеутаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Нелегальные мигранты проникли на территорию испанского автономного города Сеута на северном побережье Марокко, находящего напротив Гибралтара. В результате произошедшего началось столкновение между мигрантами и полицией. В Красный Крест обратились почти 600 человек, 132 из которых получили травмы. 11 человек были госпитализированы.

Мигранты штурмовали высокие семиметровые заборы, которые находятся на марокканско-испанской границе в Сеуте, а позже и вовсе пытались срезать «болгаркой» колючую проволоку, которую ранее Испанские власти планировал убрать из «соображений гуманности».

В качестве оружия и огнеметов мигранты использовали дезодоранты и фекалии, которыми они бросались в сторону сотрудников органов правопорядка. Как сообщает агентство Europa Press, за медицинский помощью в Красный Крест обратились 22 человека из Гражданской Гвардии.

С начала 2018 года через анклавы Мелилья и Сеута в Испанию попали свыше трех тысяч мигрантов. В это число не входят те, кто совершил попытки пересечения границы в четверг, 26 июля.

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