2018-07-26T16:31:58+03:00
Экономика

Профильный комитет Совфеда единогласно поддержал закон о повышении НДС

Рассмотрение документа всей нижней палатой парламента запланировано на субботу, 28 июля
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Здание Совета Федерации. Фото Валерий Шарифулин ТАССЗдание Совета Федерации. Фото Валерий Шарифулин ТАСС
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Профильный комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддержал законопроект о повышении налога на добавленную стоимость с 18% до 20%, а также ряд новых тарифов социальных взносов.

Соответствующее решение было принято на заседании в четверг, 26 июля. Все члены комитета высказали свою поддержку документу. Рассмотрение же закона Совфедом в целом состоится в субботу, 28 июля, передает ТАСС.

Напомним, что Госдума окончательно одобрила повышение НДС в минувший вторник. В случае принятия документа Советом Федерации и президентом России Владимиром Путиным новая ставка будет введена уже 1 января 2019 года. Ожидается, что это позволит привлечь в федеральный бюджет около 620 млрд рублей только за первые 12 месяцев.

Несмотря на повышение ставки, льготы по НДС сохранятся. Речь идет, в частности, о пониженных ставках в размере 10% для товаров социального назначения и нулевых ставках для внутренних межрегиональных воздушных перевозок.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по данным экономистов, подорожание товаров после повышения НДС составит около 0,8-1,25% в течение первого полугодия.

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