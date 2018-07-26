ФСБ провела обыск в квартире самопровозглашенного президента СССР
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ провели обыск в квартире жителя Зеленограда Сергея Тараскина, который в 2010 году провозгласил себя "временно исполняющим обязанности президента СССР". На данный момент мужчина проходит свидетелем по уголовному делу об экстремизме.
"Сотрудники ФСБ провели обыски в квартире Тараскина, изъяты аудио- и видеоматериалы о деятельности организации "СССР", уставные документы, печати, типографская продукция", — сообщил источник в правоохранительных органах.
Самопровозглашенный президент СССР был также допрошен в рамках расследования по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", передает РИА Новости.
Напомним, что в 2010 году Тараскин, который является зубным врачом по профессии, оспаривал в суде свое выселение из взятого в аренду помещения, переделанного под клинику. Мужчина 1962 года рождения задолжал арендаторам и решил выйти из ситуации необычным способом.
Так, прямо во время судебного заседания он заявил, что "принимает на себя всю полноту власти и ответственности" императора Российской империи, президентов РСФСР и СССР.