2018-07-26T20:12:28+03:00
Общество

ФСБ провела обыск в квартире самопровозглашенного президента СССР

Сергей Тараскин еще в 2010 году заявил, что принял на себя "всю полноту власти и ответственности" руководителя союзного государства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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56-летний Сергей Тараскин56-летний Сергей ТараскинФото: Скриншот с видео
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Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ провели обыск в квартире жителя Зеленограда Сергея Тараскина, который в 2010 году провозгласил себя "временно исполняющим обязанности президента СССР". На данный момент мужчина проходит свидетелем по уголовному делу об экстремизме.

"Сотрудники ФСБ провели обыски в квартире Тараскина, изъяты аудио- и видеоматериалы о деятельности организации "СССР", уставные документы, печати, типографская продукция", — сообщил источник в правоохранительных органах.

Самопровозглашенный президент СССР был также допрошен в рамках расследования по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", передает РИА Новости.

Напомним, что в 2010 году Тараскин, который является зубным врачом по профессии, оспаривал в суде свое выселение из взятого в аренду помещения, переделанного под клинику. Мужчина 1962 года рождения задолжал арендаторам и решил выйти из ситуации необычным способом.

Так, прямо во время судебного заседания он заявил, что "принимает на себя всю полноту власти и ответственности" императора Российской империи, президентов РСФСР и СССР.

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