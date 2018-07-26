Трамп пригрозил Турции санкциями за задержание американского пастора

СЕГОДНЯ 20:26 2018-07-26T20:26:48+03:00

Эндрю Брансон находится под домашним арестом по подозрению в пособничестве попытке госпереворота в республике

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Президент США Дональд Трамп пообещал ввести санкции в отношении Турции в случае, если власти не освободят задержанного ранее американского пастора Эндрю Брансона.

Напомним, что мужчина подозревается в пособничестве участникам попытки государственного переворота в 2016 году.

"США введут крупные санкции в отношении Турции за столь долгое удерживание пастора Эндрю Брансона, великого христианина, семьянина и замечательного человека. Он сильно страдает. Этот невинный человек веры должен быть немедленно освобождён!" — написал глава Белого дома в своем микроблоге в Twitter.

При этом ранее вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс приветствовал решение турецких властей о переводе пастора из СИЗО под домашний арест, но заявил, что этого недостаточно, и также пригрозил введением санкций.

Стоит отметить, что Вашингтон говорил о намерении принять ограничительные меры в отношении Анкары и по другой причине. Так, в США недовольный закупкой Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400, передает сайт kp.ru