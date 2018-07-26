2018-07-26T22:47:31+03:00
В мире

Бывшего президента Армении обвинили в свержении конституционного строя

Следствие направило уже в суд ходатайство о заключении Роберта Кочаряна под стражу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Второй президент Армении Роберт КочарянВторой президент Армении Роберт КочарянФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "свержение конституционного строя" и сделала бывшего президента страны Роберта Кочаряна главным фигурантом этого расследования.

"В тот же день в суд первой инстанции общей юрисдикции города Еревана подано ходатайство о заключении Роберта Кочаряна под стражу в качестве меры пресечения", - сообщается на сайте ССС.

Теперь политику может грозить до 15 лет тюрьмы по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.

Между тем, ранее в свержении конституционного строя был обвинен также экс-министр обороны Армении Микаел Арутюнян. Он объявлен в федеральный розыск.

Напомним, что речь идет о событиях 1-2 марта 2008 года. Тогда в Армении прошли президентские выборы, а Кочарян уже правил два срока и не мог больше претендовать на должность главы государства. Вместо этого он поддержал кандидатуру премьер-министра республики Сержа Саргсяна, который в результате победил.

Сторонники оппозиционера Левона Тер-Петросяна были недовольны таким исходом и начали устраивать массовые акции протеста. Полиция жестко подавила волнения, что стоило жизней 10 гражданам, многие также получили ранения, передает сайт Kp.ru.

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