2018-07-27T01:58:38+03:00
Происшествия

МВД Греции: причиной пожаров в стране могли стать поджоги

Следствие нашло подтверждение этой версии в виде улики [фото]
Юлия ДИВЕЕВА
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Очаги пожаров в Греции возникли сразу в нескольких местахОчаги пожаров в Греции возникли сразу в нескольких местахФото: REUTERS
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Лесные пожары, бушующие вокруг столицы Греции Афин, могли начаться после поджогов. Об этом сообщил конференции первый заместитель министра внутренних дел Никос Тоскас.

По его словам, есть серьезные свидетельства, подтверждающие эту версию. Он отметил, что на востоке столичной области Аттика множество очагов возгорания возникли за очень короткий промежуток времени. Буквально в среду вечером появились еще два пожара в курортном районе Неа Макри на востоке региона.

Огонь перекинулся на поселения в столичной области Аттика Фото: REUTERS

Огонь перекинулся на поселения в столичной области АттикаФото: REUTERS

Самым явным объяснением такого могут быть только умышленные поджоги. Тоскас также заявил, что следователи нашли на склоне горы Пендели улику, которая значительно ускорила ход расследования. При этом замминистра отказался подробнее рассказывать об этой находке, передает ТАСС.

Число жертв пожаров превысило 60 человек Фото: REUTERS

Число жертв пожаров превысило 60 человекФото: REUTERS

Как сообщал уже сайт kp.ru, множество очагов пожара возникли близ Афин в понедельник практически одновременно. Все они расположены к западу и востоку от Афин. Местные СМИ сообщили о 60 погибших, сотнях сожженных домов. Идет эвакуация местных жителей.

Власти Греции уже попросили помощи в борьбе с огнем у Евросоюза. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям страны, а также родным и близким всех погибших в результате лесных пожаров, и предложил помощь в их ликвидации.

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