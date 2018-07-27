2018-07-27T07:22:55+03:00
Общество

Власти Москвы снесут съемочную площадку «Дома-2»

На ее месте планируется проложить автомобильную трассу
Дарья ИВАШКИНА
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«Дом-2» - реалити-шоу, выходящее в эфир с 2004 года«Дом-2» - реалити-шоу, выходящее в эфир с 2004 годаФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Стало известно, что власти Москвы намерены снести съемочную площадку реалити-шоу «Дом-2», которая расположен около поселка Летова Роща в Новой Москве. Такое решение может быть принято в связи в тем, что 2,9 гектара земли, используемые для съемок программы, находятся на участке, где планируется строительство дороги из деревни Саларьево в столичный район Марьино.

Как уточнили в департаменте развития новых территорий столицы, компанию-владельца «ЕТК-Инвест» уже уведомили об изъятии земли в законном порядке. «Да, снос планируется. <...> Данные земли и нежилые строения принадлежат компании "ЕТК-Инвест". Они был уведомлены об изъятии земли в законном порядке», - сказали в пресс-службе департамента ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, на протяжении почти десяти лет официальной пропиской реалити-шоу был Истринский район Московской области. Однако в 2014 году «Дом-2» переехал: перемена адреса произошла в связи с юбилеем проекта.

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