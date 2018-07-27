2018-07-27T11:20:42+03:00
Общество

В России собираются ввести утилизационный сбор на велосипеды

Разработкой проекта закона занимается Минпромторг
Евгений ЧЕРНЕНКО
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утилизационный сбор на велосипеды может составить порядка 10% от его стоимостиутилизационный сбор на велосипеды может составить порядка 10% от его стоимостиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В России скоро могут ввести утилизационный сбор на велосипеды и велосипедные рамы. Как стало известно по итогам совещания Минпромторга, которое прошло при участии вице-премьера Дмитрия Козака, ведомство до 1 октября должно проработать данный вопрос, выяснить его целесообразность и представить проект закона.

По мнению экспертов, инициатива Минпромторга скорее всего будет преобразована в законопроект. Что до самого утилизационного сбора, то он, по примерным подсчетам, должен будет составить 10% от конечной стоимости велосипеда.

В настоящее время российский велосипедный рынок буквально переполнен импортной продукции, большинство которой из Китая. По данным на 2017 год, на неё приходится до 70% с учётом комплектующих.

В Минпромторге уверены, что появление утилизационного сбора простимулирует отечественное производство. Однако, в противовес чиновникам, эксперты считают, что введение сбора только лишь увеличит цены на велосипеды и комплектующие к ним, сообщает газета «Известия».

Напомним, утилизационным сбором является платёж в пользу государства, который взимается, в том числе, для обеспечения экологической безопасности окружающей среды. Сейчас такой сбор существует для отечественных автомобилей и иномарок.

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