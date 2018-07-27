В Китае самолет совершил экстренную посадку из-за повреждений от града

СЕГОДНЯ 12:35 2018-07-27T12:35:39+03:00

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В пятницу, 27 июля, стало известно о ЧП, случившемся с самолетом китайской авиакомпании Tianjin Airlines в минувший четверг. Как выяснилось, когда Airbus A320 следовал из города Тяньцзинь, расположенного на северо-востоке КНР, в Хайкоу, что на острове Хайнань, начался сильный град. В результате лайнер получил серьезные повреждения: в основном пострадали нос воздушного судна​, ветровое стекло и колпак для радара.

В итоге экипаж принял решение прервать полет. Лайнер вынужденно приземлился в аэропорту города Ухань провинции Хубэй. Причем посадка прошла успешно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, передает ТАСС.

Кстати, отметим, это уже не первый подобный случай в мире. К примеру, как сообщает сайт kp.ru, в июле прошлого года в Стамбуле крупный град также разбил нос летевшего самолета. Тогда сотрудники аэропорта готовились к катастрофе.