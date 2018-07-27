Власти предложили «Дому-2» новую площадку

СЕГОДНЯ 13:38 2018-07-27T13:38:28+03:00

Телешоу получит другой участок в течение двух месяцев

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Московские власти пообещали телепроекту «Дом-2» новую площадку для места съемок взамен той, которую планируют снести ради дороги из Саларьево до деревни Марьино. Как указывает департамент развития новых территорий, администрация одного из самых популярных телешоу страны получит уже в течение ближайших двух месяцев.

Напоминаем, ранее сайт kp.ru писал о запланированном сносе съемочной площадки проекта «Дом-2», так как с 2012-го года в рамках расширения территории Москвы Саларьево и деревня Марьино стали частью столицы. Известно, что все остальные жилые дома останутся на своем месте.

В департаменте также заявляли, что по закону будет произведена оценка ущерба из-за сложившейся ситуации и предложен альтернативный вариант: денежная компенсация или другой земельный участок.

КСТАТИ

"Дом-2" снесут: почему на месте съемочной площадки начнут строительство дороги

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