2018-07-27T16:23:12+03:00
В мире

Полицейский спас уснувшего на рельсах

Едва не погибший парень не смог вспомнить, как оказался на железной дороге [видео]
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Фото: скрин видеоФото: скрин видео
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В городе Перт-Эмбой, находящимся в штате Нью-Джерси, в один из полицейских участков поступило сообщение о спящем на железнодорожных путях молодом человеке. Проверить ситуацию и разобраться, что происходит, отправился офицер Кайл Савойя. Встроенная в его одежду камера сняла спасение едва не погибшего человека.

Молодой человек продолжал стоять на рельсах, когда офицер начал звать его. Не отреагировал он и на обеспокоенные крики с просьбой уйти. Кайл Савойя бежал к парню, размахивая руками и без остановки призывая проснуться, пытаясь добраться до него быстрее, чем это сделает идущий ему навстречу поезд.

Буквально за мгновение перед возможной трагедией уснувший парень отреагировал на крики, обернулся и отскочил в сторону.

После случившегося растерянный молодой человек упал на землю и заплакал, благодаря полицейского за спасение. Как он оказался на железной дороге, парень не помнит.

Полицейский спас жизнь мужчине, оказавшемся на ж/д путях прямо перед поездом.

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