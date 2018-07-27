2018-07-27T16:27:25+03:00
В мире

Крестный ход на Украине собрал более 250 тысяч верующих

Силовики и националисты пытались запугать людей, но у них в очередной раз ничего не вышло
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
На Владимирской горке состоялся молебен за упокой душ погибших при трагических событиях 2014 годаНа Владимирской горке состоялся молебен за упокой душ погибших при трагических событиях 2014 годаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В пятницу, 27 июля, в Киеве прошел Крестный ход, приуроченный к 1030-летию Крещения Руси. В этом году в церемонии приняли участие более 250 тысяч верующих из всех епархий Украинской Православной Церкви, а также паломники из-за рубежа.

В Информационно-просветительском отделе УПЦ сообщили, что само шествие началось на Владимирской горке. После его участники проследовали по улице Грушевского, где у поклонного креста была совершена молитва за упокой всех погибших в трагических событиях февраля 2014 года (так называемого Евромайдана), и дальше в сторону Киево-Печерской лавры. Именно здесь позже состоится всенощное бдение.

В центре украинской столицы прошел Крестный ход по случаю 1030-летия Крещения Руси Фото: REUTERS

В центре украинской столицы прошел Крестный ход по случаю 1030-летия Крещения РусиФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Во время шествия верующие несли восемь мировых святынь, которые были привезены в Киев накануне. Это мощи святого равноапостольного князя Владимира, мироточивая глава священномученика Климента, стопа и икона апостола Андрея Первозванного с частицей его мощей и креста, икона Богородицы "Зимненская", икона с частицей мощей священномученика Владимира Богоявленского, мощи великомученика Георгия Победоносца, а также икона с частицей мощей святого преподобного Серафима Саровского.

Примечательно, что в 2018 году эти праздничные мероприятия проводятся в соответствии с указом президента Украины Петра Порошенко, однако сотрудники Службы безопасности и лица с националистическими наклонностями все равно пытались помешать Крестному ходу.

На сайте УПЦ сообщили, что некие злоумышленники останавливали автобусы с верующими, перекрывали дороги и угрожали людям физической расправой.

Стоит отметить, что несколько лет Крестный ход в Киеве собрал более чем в два раза меньше участников, чем сейчас. Однако тогда националисты также пытались помешать его проведению, передает сайт kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывший телохранитель бен Ладена освобожден из-под ареста
Экс-глава Внешэкономбанка Горьков назначен замминистра экономики
«Высоцкий. Фест» подходит к финалу
Глава ФСИН заявил о готовности содействовать реформе ведомства
ФК "Монако" объявил о подписании контракта с Головиным
Верховный суд Польши признал законным нахождение российского журналиста в черном списке Шенгена
Мини-торнадо обрушился на палаточный городок участников фестиваля в Германии
Полицейский спас уснувшего на рельсах
Генсека ОДКБ обвиняют в свержении конституционного строя в Армении в 2008 году
Страны БРИКС назвали неприятие санкций основным пунктом итоговой декларации
Суд в Москве заочно арестовал трех сирийцев, обвиняемых в гибели пилота Су-25 Романа Филипова
"Я готов и в Вашингтон приехать": Путин заявил о намерении вновь встретиться с Трампом
Путин заявил, что Россия не планирует отказываться от доллара
В Подмосковье объявили штормовое предупреждение
Лицензирование таксистов может занять годы
Умер журналист Виталий Шенталинский