Крестный ход на Украине собрал более 250 тысяч верующих

СЕГОДНЯ 16:27 2018-07-27T16:27:25+03:00

На Владимирской горке состоялся молебен за упокой душ погибших при трагических событиях 2014 года Фото: REUTERS

Силовики и националисты пытались запугать людей, но у них в очередной раз ничего не вышло

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В пятницу, 27 июля, в Киеве прошел Крестный ход, приуроченный к 1030-летию Крещения Руси. В этом году в церемонии приняли участие более 250 тысяч верующих из всех епархий Украинской Православной Церкви, а также паломники из-за рубежа.

В Информационно-просветительском отделе УПЦ сообщили, что само шествие началось на Владимирской горке. После его участники проследовали по улице Грушевского, где у поклонного креста была совершена молитва за упокой всех погибших в трагических событиях февраля 2014 года (так называемого Евромайдана), и дальше в сторону Киево-Печерской лавры. Именно здесь позже состоится всенощное бдение.

В центре украинской столицы прошел Крестный ход по случаю 1030-летия Крещения РусиФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Во время шествия верующие несли восемь мировых святынь, которые были привезены в Киев накануне. Это мощи святого равноапостольного князя Владимира, мироточивая глава священномученика Климента, стопа и икона апостола Андрея Первозванного с частицей его мощей и креста, икона Богородицы "Зимненская", икона с частицей мощей священномученика Владимира Богоявленского, мощи великомученика Георгия Победоносца, а также икона с частицей мощей святого преподобного Серафима Саровского.

Примечательно, что в 2018 году эти праздничные мероприятия проводятся в соответствии с указом президента Украины Петра Порошенко, однако сотрудники Службы безопасности и лица с националистическими наклонностями все равно пытались помешать Крестному ходу.

На сайте УПЦ сообщили, что некие злоумышленники останавливали автобусы с верующими, перекрывали дороги и угрожали людям физической расправой.

Стоит отметить, что несколько лет Крестный ход в Киеве собрал более чем в два раза меньше участников, чем сейчас. Однако тогда националисты также пытались помешать его проведению, передает сайт kp.ru.