Главред "АИФ" рассказал подробности пропажи журналиста Сергея Грачева

СЕГОДНЯ 19:18 2018-07-27T19:18:49+03:00

Приехавший в Нижний Новгород корреспондент отдела культуры не выходит на связь уже почти неделю

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Главный редактор газеты "Аргументы и факты" Игорь Черняк рассказал, что никаких сведений о пропавшем в Нижнем Новгороде журналисте Сергей Грачеве до сих пор не поступало. Телефон мужчины выключен, а его вещи так и остались в гостиничном номере.

"Просто человек приехал в командировку на фестиваль "Горький fest"... Заселился в гостиницу, вышел из нее и все - никаких следов", - прокомментировал ситуацию Черняк в эфире Радио "Комсомольская правда".

По его словам, Грачев является обычным корреспондентом отдела культуры, который никогда не занимался никакими серьезными расследованиями. Он давно работает в редакции издательского дома и ни в чем противоправном замечен не был.

"Загадочная история, потому что все вещи, документы, все в номере. Такое ощущение, что вышел на короткое время... С тех пор ни слуху, ни духу", - сказал главред "АИФ".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что последний раз журналиста видели вечером в субботу, 21 июля, выходящим из отеля Sheraton на Большой Покровской улице. После этого 38-летний Грачев на связь не выходил.