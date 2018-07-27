Черногория предложит иностранцам гражданство в обмен на инвестиции

СЕГОДНЯ 22:51 2018-07-27T22:51:29+03:00

Власти Черногории предложили с 1 октября 2018 года предоставлять гражданство в обмен на инвестиции в экономику Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Приобрести паспорт балканской страны можно будет всего за 350-550 тысяч евро

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Черногория может начать раздавать паспорта иностранцам, которые решат вложиться в развитие экономики государства. С соответствующий предложением накануне выступили в правительства балканской страны.

Предполагается, что специальная программа начнет действовать уже с 1 октября и продлиться три года. Поучаствовать в ней смогут около 2 тысяч человек из стран, не входящих Европейский союз. Стоит это будет всего около 350-550 тысяч евро.

Достаточно вложить 250 тысяч евро в один из проектов урбанизации неразвитой части страны или 450 тысяч евро - для развитого региона. Еще 100 тысяч евро нужно будет заплатить за каждую заявку. Все вырученные средства пойдут в особый фонд развития отстающих регионов.

Займется данный процесс специально созданная организация. Она же будет отвечать за рекламу и поиск потенциальных инвесторов. В целом планируется пополнить бюджет на 4,8 млрд долларов

"Это не проект продажи гражданства, не проект индексации паспорта Черногории, который имеет свою ценность как страны, имеющей безвизовый режим с Шенгенской зоной, это проект, который должен обеспечить экономическое развитие Черногории", - цитирует издание "Дан" вице-премьера страны Милутина Симовича.

Ранее сайт kp.ru пытался разобраться в том, почему Россия очень хочет, но до сих пор никак не может беспрепятственно выдавать свое гражданство украинцам и белорусам.