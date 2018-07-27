2018-07-27T23:47:23+03:00
Политика

Глава Эквадора не требовал выселить Ассанжа из посольства в Лондоне

Ленин Морено пообещал обеспечить безопасность основателя WikiLeaks
Юлия ДИВЕЕВА
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Джулиан Ассанж в посольстве Эквадора в ЛондонеДжулиан Ассанж в посольстве Эквадора в ЛондонеФото: REUTERS
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Президент Эквадора Ленин Морено не требовал у основателя сайта политических разоблачений WikiLeaks Джулиана Ассанжа покинуть посольство в Лондоне. С таким заявлением выступило в пятницу Национальное министерство связи южноамериканской республики.

Также ведомство отмечает, что глава государства говорил лишь, что ни власти Эквадора, ни сам Ассанж не хотели бы, чтобы он оставался в посольстве до конца жизни. Министерство подчеркнуло, что Морено пообещал защищать жизнь основателя WikiLeaks.

Выступая в пятницу в Мадриде, глава государства подчеркнул, что австралиец в конце концов должен будет покинуть пределы посольства Эквадора в Лондоне. Однако Морено настаивает на том, что это будет его добровольное решение, а также, что жизни Ассанжа ничего не будет грожать, передает ТАСС.

На этой неделе глава Эквадора приезжал в Великобританию с визитом, где принял участие в глобальном саммите по вопросам оказания поддержки инвалидам. По данным СМИ, он вел переговоры с британскими властями об условиях передачи журналиста полиции.

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