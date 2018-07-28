2018-07-28T02:26:18+03:00
Политика

Юнкер признался, что поцелуй Трампа был для него сюрпризом

Глава Еврокомиссии указал, что снимок в сети разместил не он, а президент США
Юлия ДИВЕЕВА
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Председатель Еврокомиссии Жан Клод ЮнкерПредседатель Еврокомиссии Жан Клод ЮнкерФото: REUTERS
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Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не ожидал, что президент США Дональд Трамп при встрече в Белом доме будет приветствовать его поцелуем. Об этом рассказал сам европейский политик.

«Это было для меня сюрпризом. Инициатива исходила не от меня, поскольку противоречит моему обычному поведению», - сказал Юнкер.

Глава ЕК отметил, что не знал о присутствии в Овальном зале, пре проходили их переговоры, еще одного фотографа. передает Интерфакс.

«Атмосфера момента была передана хорошо. Но именно Трамп опубликовал эту фотографию, а не я», - подчеркнул он.

Как писал сайт kp.ru, сразу после переговоров и совместной пресс-конференции с Юнкером о6н опубликовал в своем Твиттере фотографию, на которой приветвует главу Еврокомиссии объятиями и поцелуем. В подписи он пошутил, что снимок демонстрирует любось США и Евросоюза.

В ходе встречи американский лидер и председатель Еврокомиссии договорились о начале работы над обнулением таможенных пошлин и субсидий на неавтомобильные промышленные товары между США и ЕС.

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