2018-07-28T16:33:36+03:00
Москва

Москвичей предупредили о грозе с градом в субботу

Ухудшение погоды возможно с 16:00 до 22:00 мск
Дарья ИВАШКИНА
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Москвичей предупредили о грозе с градом в субботуМосквичей предупредили о грозе с градом в субботуФото: Евгения ГУСЕВА
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В субботу, 28 июля, МЧС России предупредило москвичей о неблагоприятных погодных явлениях. Как выяснилось, с 16:00 до 22:00 в столице ожидаются ливень, гроза, град и сильный ветер.

«По информации Росгидромета, с 16:00 мск до 22:00 мск 28 июля местами в Москве ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного главка МЧС РФ.

При этом спасатели посоветовали жителям мегаполиса переждать непогоду дома. Тем же гражданам, которые не смогут этого сделать, они рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 27 июля, москвичей предупреждали о сильной жаре. В тот день Гидрометцентр России распространил соответствующее экстренное предупреждение.

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