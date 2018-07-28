Прощание с писателем Владимиром Войновичем пройдет 30 июля в Центральном доме литераторов

СЕГОДНЯ 17:14 2018-07-28T17:14:04+03:00

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В субботу, 28 июля, стали известны дата и место прощания с писателем Владимиром Войновичем, скончавшимся в минувшую пятницу от сердечного приступа. Как сообщила сестра вдовы Ирина Смирнова, траурная церемония состоится в ближайший понедельник, 30 июля, в Центральном доме литераторов в Москве.

«Прощание с Владимиром Николаевичем состоится в Центральном доме литераторов в понедельник, 30 июля, в 11:00 утра, похороны - на Троекуровском кладбище», - сказала собеседница ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, поэт, драматург, сценарист и прозаик Владимир Войнович скончался в ночь на 28 июля в возрасте 85 лет. Как отмечалось, причиной смерти стал сердечный приступ.

Войнович является автором таких романов, как «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Москва 2042», «Монументальная пропаганда» и многих других.