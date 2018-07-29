2018-07-29T01:05:45+03:00
В мире

Возле церкви в центре Белграда нашли сумку со взрывчаткой

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, район оцеплен
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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На месте работают сотрудники жандармерии, район оцепленНа месте работают сотрудники жандармерии, район оцепленФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 28 июля, сербская полиция обнаружила возле церкви в центре Белграда сумку со взрывчаткой и боеприпасами, район оцеплен сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщили в пресс-службе МВД Сербии, в сумке находились взрывчатка, две дымовые бомбы, баллончики со слезоточивым газом, 20 патронов, пять детонаторов и бикфордов шнур. Причем на боеприпасах нашли следы коррозии.

Найдено это все было около полудня в строящемся объекте между Таковской улицей и церковью святого Марка, в нескольких десятках метров от места находки располагается русская церковь Святой Троицы в Белграде.

На месте работают сотрудники жандармерии и экстренных служб, идет расследование. Информация о страшной находке возле церкви передана в прокуратуру, сообщает ТАСС. Следователи выясняют, кто мог спрятать сумку с взрывными устройствами и ржавыми патронами на стройке.

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