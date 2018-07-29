2018-07-29T07:11:56+03:00
Происшествия

Из-за тайфуна «Джондари» в Японии пострадали 16 человек

Тысячи людей эвакуированы в укрытия, отменены авиарейсы, , многие районы страны обесточены
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Японии из-за тайфуна "Джондари" пострадали 16 человекВ Японии из-за тайфуна "Джондари" пострадали 16 человекФото: REUTERS
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К утру воскресенья, 29 июля, тайфун «Джондари» обрушился на центральные и западные регионы Японии, в пяти префектурах страны от стихии пострадали 16 человек.

По данным телеканала NHK, самое большое числе пострадавших в городе Атами. Люди получили травмы или из-за сильного ветра на улице, или порезы от разбитых оконных стекол внутри зданий. На острове Миякэ 59-летний мужчина был госпитализирован после того, как сильный порыв ветра перевернул его машину. Обесточены многие населенные пункты, в общей сложности без электричества остались около восьми тысяч жилых домов в префектурах Киото, Осака и Нара. Тысячи японцев эвакуированы из опасных районов в укрытия.

Ранее сайт kp.ru писал, что из-за приближения мощного тайфуна к юго-восточному берегу страны Восходящего Солнца были отменены более 370 внутренних авиарейсов, в воскресенье отменили еще около 140.

Сейчас «Джондари» продвигается по Японии со скоростью 35 км в час, он несет с собой проливные дожди, которые могут вызвать новые наводнения и оползни.

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