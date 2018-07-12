В Японии погибли почти 200 человек из-за наводнения

СЕГОДНЯ 16:18 2018-07-12T16:18:36+03:00

Из-за наводнения в Японии погибли уже почти 200 человек Фото: REUTERS

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Наводнение на юго-западе Японии считается сильнейшим за последние годы, так как с 3 июля погибли уже более 200 человек, 60 остаются пропавшими без вести, а в убежище находятся около 6,7 тысяч жителей страны восходящего солнца. В поисковой операции правительство задействовало больше 70 тысяч спасателей, которые помогают людям, пострадавшим в результате происшествия.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетил провинцию Окаяма, которой наводнение нанесло наибольший ущерб. По словам главы правительства, последствия катаклизма - это «ужасные шрамы». В пятницу, 13 июля, он отправится в префектуру Эхиме.

Как сообщает издание Kyodo, 17 операторов железной дороги приостановили обслуживание на 56 маршрутах на западе страны.

Напоминаем, наводнение в Японии началось 3 июля, из-за постоянных ливней около 6 миллионов человек в 19 префектурах страны получили предписания об эвакуации. Ранее в ООН заявили о том, что они готовы оказать помощь в ликвидации последствий наводнения, если потребуется, а также генеральный секретарь Антониу Гутерреш выразил соболезнования по поводу многочисленных жертв стихийного бедствия.