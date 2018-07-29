Эрдоган: США рискуют потерять «сильного и верного» союзника в лице Турции

СЕГОДНЯ 08:02 2018-07-29T08:03:12+03:00

В Анкаре не намерены обсуждать освобождение арестованного в Измире американского пастора Эндрю Брансона, несмотря на угрозы санкций со стороны Вашингтона

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США рискуют потерять в лице Турции «сильного и верного» союзника, если продолжат политическое давление на республику.

Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала NTV. Таким образом он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, пригрозившего Анкаре серьезными санкциями за задержание американского пастора Эндрю Брансона.

«Мы не привязаны к США, они не должны забывать, что если они не изменят своего отношения, потеряют сильного и верного союзника в лице Турции», - подчеркнул Эрдоган.

По его словам, Турция никогда не торговалась в вопросе Брансона и не отступит от своей позиции из-за угроз и давления. Резкие заявления Вашингтона Эрдоган сравнил с «психологической войной».

Напомним, турецкие власти арестовали пастора и гражданина США Брансона в 2016 году, заподозрив его в связях с Рабочей партией Курдистана и сторонниками Фетхуллаха Гюлена — проживающего в США противника Эрдогана. В Анкаре полагают, что именно Гюлен был главным вдохновителем попытки военного переворота в Турции летом 2016 года.

Ранее газета Milliyet сообщила, что вопрос освобождения Брансона обсуждался в ходе телефонных переговоров главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и госсекретаря США Майкла Помпео. В настоящее время пастор находится под домашним арестом в турецком Измире, ему грозит до 35 лет лишения свободы.