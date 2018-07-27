В Анкаре ответили Трампу на угрозы ввести санкции против Турции

СЕГОДНЯ 03:41 2018-07-27T03:41:46+03:00

Турецкий глава МИД заявил, что никто не может диктовать его стране, что делать

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Турция сама принимает решения и не станет терпеть угрозы от других стран. Такое заявление сделал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Глава МИД так отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтона готов ввести санкции против Анкары, если власти не отпустят на свободу американского пастор Эндрю Брансона.

"Никто не диктует Турции, как ей поступать. Мы никогда не будем терпеть угрозы от кого-либо. Перед законом все равны без каких-либо исключений", - написал политик в Twitter.

Ранее сайт kp.ru писал, что Трамп вступился за Брансона, которого в турции обвинии в пособничестве участникам попытки государственного переворота в 2016 году. Хозяин Белого дома в своем Twitter выразл уверенность, что пастор невиновен и должен быть немедленно освобожден.