2018-07-29T10:07:04+03:00
Общество

Пушков предсказал массовые самоубийства участников марсианских миссий США

Сенатор выразил мнение, что отобранные НАСА проекты жилья для членов экспедиции не пригодны для нормального существования на «враждебной планете»
Денис СУХОВ
Поделиться:
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Антон Новодережкин/ТАССГлава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Изменить размер текста:

Участники первых американских миссий на Марс перебьют друг друга в пути или лишатся рассудка после прибытия, учитывая в каких условиях им придется выживать на Красной планете. Такое мнение выразил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«НАСА показала проекты жилья на Марсе...Кто не сойдёт с ума или не перебьет друг друга в звездолете, обезумеет или покончит собой в этих чумах на абсолютно враждебной планете», - написал российский сенатор в своем Твиттер.

Фото: nasa.gov

Фото: nasa.gov

По словам сенатора, отобранные НАСА проекты марсианского жилья вполне соответствуют «безумному замыслу» американского предпринимателя Илона Маска, который планирует отправить на Красную планету сотню колонистов с «билетом в один конец».

В то же время сенатор отметил, что НАСА работает и над более важными проблемами, которым следовало бы отдать приоритет.

«НАСА планирует создать космический корабль, способный влиять на траекторию крупных астероидов с целью предотвратить их столкновение с Землёй. Вот это куда более важная задача, чем выдумывать домики для «будущих жителей» Марса», - уверен Пушков.

Марсианская программа США предполагает высадку человека на планету уже в 2030-х годах. Этому будет предшествовать большой объем работ, включая пилотируемый полет вокруг Марса, сбор образцов грунта с его поверхности, а также освоение окололунного пространства.

Расстояние от Земли до Марса составляет 225 млн. километров - для того, чтобы преодолеть его, уйдет от 7 до 8 месяцев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сын Рейгана уверен, что сторонники Трампа скорее выберут президентом США Путина, чем представителя Демпартии
Рэпер Boonk Gang похвастался в соцсетях пулевыми ранениями
Землетрясение в Индонезии: Жертвами стихии стали 10 человек
Эрдоган: США рискуют потерять «сильного и верного» союзника в лице Турции
Депутат Бундестага усомнился в «причастности» России к отравлению Скрипалей
Погода в Москве 29 июля: Переменная облачность, без осадков
Из-за тайфуна «Джондари» в Японии пострадали 16 человек
Эрдоган пригрозил США судом, если те откажутся от поставок F-35 Турции
Президент Эквадора назвал Ассанжа проблемой для своей страны
Порошенко заявил, что Крещение Руси было «европейским выбором» князя Владимира
Два канадца выиграли в лотерею Lotto Max $27 миллионов
В Германии снова призвали ограничить срок пребывания канцлера ФРГ на посту