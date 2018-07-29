Пушков предсказал массовые самоубийства участников марсианских миссий США

СЕГОДНЯ 10:05 2018-07-29T10:07:04+03:00

Сенатор выразил мнение, что отобранные НАСА проекты жилья для членов экспедиции не пригодны для нормального существования на «враждебной планете»

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Участники первых американских миссий на Марс перебьют друг друга в пути или лишатся рассудка после прибытия, учитывая в каких условиях им придется выживать на Красной планете. Такое мнение выразил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«НАСА показала проекты жилья на Марсе...Кто не сойдёт с ума или не перебьет друг друга в звездолете, обезумеет или покончит собой в этих чумах на абсолютно враждебной планете», - написал российский сенатор в своем Твиттер.

Фото: nasa.gov

По словам сенатора, отобранные НАСА проекты марсианского жилья вполне соответствуют «безумному замыслу» американского предпринимателя Илона Маска, который планирует отправить на Красную планету сотню колонистов с «билетом в один конец».

В то же время сенатор отметил, что НАСА работает и над более важными проблемами, которым следовало бы отдать приоритет.

«НАСА планирует создать космический корабль, способный влиять на траекторию крупных астероидов с целью предотвратить их столкновение с Землёй. Вот это куда более важная задача, чем выдумывать домики для «будущих жителей» Марса», - уверен Пушков.

Марсианская программа США предполагает высадку человека на планету уже в 2030-х годах. Этому будет предшествовать большой объем работ, включая пилотируемый полет вокруг Марса, сбор образцов грунта с его поверхности, а также освоение окололунного пространства.

Расстояние от Земли до Марса составляет 225 млн. километров - для того, чтобы преодолеть его, уйдет от 7 до 8 месяцев.