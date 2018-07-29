2018-07-29T11:05:52+03:00
Общество

Судебные приставы назвали самого злостного неплательщика алиментов в России

Житель Москвы задолжал жене и четырем детям 118 млн рублей
Денис СУХОВ
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Судебные приставы назвали самого злостного неплательщика алиментов в РоссииСудебные приставы назвали самого злостного неплательщика алиментов в РоссииФото: "КП" Архив
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Самым злостным неплательщиком алиментов в России является 50-летний житель Москвы, который задолжал жене и четырем детям более 118 млн рублей. Об этом сообщила Федеральная служба судебных приставов.

Как пояснили в ведомстве телеканалу RT, указанный гражданин не намерен добровольно выполнять свои алиментные обязательства, и против него предприняты все необходимые меры.

«В рамках исполнительных производств судебным приставом-исполнителем к должнику применён весь комплекс мер принудительного исполнения», - подчеркнули в службе судебных приставов.

Напомним, на законодательном и экспертном уровне все чаще предлагаются новые меры, которые могли бы заставить должников исполнять свои алиментные обязательства. Одна из последних инициатив предполагала запрет на выдачу таким гражданам водительских прав и заграничных паспортов.

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