Число жертв пожаров в Греции достигло 91
В воскресенье, 29 июля, официальный представитель греческой пожарной охраны Ставрула Маллири заявила, что в результате лесных пожаров в пригородах Афин погиб 91 человек. Кроме того, еще 25 граждан числятся пропавшими без вести.
«Число погибших в катастрофических пожарах в восточной части столичной области Аттика достигло 91. <…> Пропавшими без вести считаются 25 человек, о которых официально заявили властям их родные и поиски которых продолжаются», - приводит слова Маллири ТАСС.
А в министерстве здравоохранения Греции объявили, что 44 пострадавших, в том числе один ребенок, до сих пор остаются в больнице.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший понедельник, 23 июля, вокруг Афин возникло сразу несколько крупных очагов пожаров. Сильнее всего от огня пострадал поселок Мати, расположенный в Восточной Аттике. Причем, как заявил ранее министр гражданской обороны Греции Никос Тоскас, причиной лесных пожаров, скорее всего, стали поджоги.