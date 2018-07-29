2018-07-29T22:04:41+03:00
Происшествия

Число жертв пожаров в Греции достигло 91

Кроме того, еще 25 человек числятся пропавшими без вести
Дарья ИВАШКИНА
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Сильнее всего от пожаров пострадал поселок Мати, расположенный в Восточной АттикеСильнее всего от пожаров пострадал поселок Мати, расположенный в Восточной АттикеФото: REUTERS
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В воскресенье, 29 июля, официальный представитель греческой пожарной охраны Ставрула Маллири заявила, что в результате лесных пожаров в пригородах Афин погиб 91 человек. Кроме того, еще 25 граждан числятся пропавшими без вести.

«Число погибших в катастрофических пожарах в восточной части столичной области Аттика достигло 91. <…> Пропавшими без вести считаются 25 человек, о которых официально заявили властям их родные и поиски которых продолжаются», - приводит слова Маллири ТАСС.

А в министерстве здравоохранения Греции объявили, что 44 пострадавших, в том числе один ребенок, до сих пор остаются в больнице.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший понедельник, 23 июля, вокруг Афин возникло сразу несколько крупных очагов пожаров. Сильнее всего от огня пострадал поселок Мати, расположенный в Восточной Аттике. Причем, как заявил ранее министр гражданской обороны Греции Никос Тоскас, причиной лесных пожаров, скорее всего, стали поджоги.

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