Число жертв пожаров в Греции достигло 91

СЕГОДНЯ 22:04 2018-07-29T22:04:41+03:00

Сильнее всего от пожаров пострадал поселок Мати, расположенный в Восточной Аттике Фото: REUTERS

Кроме того, еще 25 человек числятся пропавшими без вести

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 29 июля, официальный представитель греческой пожарной охраны Ставрула Маллири заявила, что в результате лесных пожаров в пригородах Афин погиб 91 человек. Кроме того, еще 25 граждан числятся пропавшими без вести.

«Число погибших в катастрофических пожарах в восточной части столичной области Аттика достигло 91. <…> Пропавшими без вести считаются 25 человек, о которых официально заявили властям их родные и поиски которых продолжаются», - приводит слова Маллири ТАСС.

А в министерстве здравоохранения Греции объявили, что 44 пострадавших, в том числе один ребенок, до сих пор остаются в больнице.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший понедельник, 23 июля, вокруг Афин возникло сразу несколько крупных очагов пожаров. Сильнее всего от огня пострадал поселок Мати, расположенный в Восточной Аттике. Причем, как заявил ранее министр гражданской обороны Греции Никос Тоскас, причиной лесных пожаров, скорее всего, стали поджоги.