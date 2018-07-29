2018-07-29T22:52:11+03:00
Общество

Адвоката Третьякова задержали по делу о хищениях в НПО имени Лавочкина

Ранее юрист был объявлен в федеральный розыск
Дарья ИВАШКИНА
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Здание НПО имени Лавочкина. Фото: Сергей Фадеичев/ТАССЗдание НПО имени Лавочкина. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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В воскресенье, 29 июля, появилась информация о задержании третьего фигуранта дела об афере в научно-производственном объединении (НПО) имени Семена Лавочкина. Речь идет о председателе адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игоре Третьякове, которые ранее был объявлен в федеральный розыск.

«Игорь Третьяков задержан», - сказал источник в правоохранительных органах ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, генерального директора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, главу дирекции правового обеспечения этого предприятия Екатерину Аверьянову и юриста Игоря Третьякова обвиняют в хищении 330 миллионов рублей в Роскосмосе. По данным следствия, за два года они похитили эту сумму путем заключения фиктивных договоров с адвокатской контрой «Третьяков и партнеры» на оказание юридических услуг.

В настоящее время Лемешевский и Аверьянова уже находятся под стражей. Ожидается, что в СИЗО они пробудут по меньшей мере до 19 сентября.

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