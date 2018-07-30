2018-07-30T06:31:59+03:00
Политика

Депутат ГД от Крыма: Оценивать заявление Климкина – «все равно, что объяснять патологическому лжецу, что врать нехорошо»

Руслан Бальбек отметил, что всем «недовольная и обиженная» Украина уже стала признанным экспертом в области фальсификации истории
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин увидел «слабость» России в утверждении Дня принятия Крыма и Кубани в состав РФМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин увидел «слабость» России в утверждении Дня принятия Крыма и Кубани в состав РФФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Очередной злобный выпад министра иностранных дел Украины Павла Климкина в адрес России вполне вписывается в идеологию нынешних киевских властей, которые стремятся откреститься от общего с нашей страной прошлого, переписывая историю по собственному желанию. Так считает депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

«Украина уже стала признанным экспертом в области фальсификации истории, поэтому неприятие российского статуса полуострова — это её политическое кредо. Всегда и всем быть недовольной и обиженной — сегодняшний статус-кво Украины», - сказал он телеканалу RT.

Депутат добавил, что оценивать «подобные заявления не имеет смысла — это всё равно что объяснять патологическому лжецу, что врать нехорошо».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Климкин написал на своей странице в Twitter, что принятое Советом Федерации решение 19 апреля отмечать День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году – это проявление «слабости» России и «жалкий ход». Якобы Москва ищет оправдания своим действиям, копаясь в истории.

Официальный Киев никак не хочет принять тот факт, что четыре года назад Крым вернулся в состав России по итогам народного референдума, на котором подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение с нашей страной.

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