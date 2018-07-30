Латвийский депутат хочет, чтобы Россия «распалась на части»
Латвийский депутат Александр Кирштейнс написал на своей странице в Twitter, что если бы Россия «распалась» на части, в Европе наступит мир и благодать.
Таким заявлением член сейма Латвии от правящего националистического объединения прокомментировал твит, в котором приводятся строки умершего в ночь на 28 июля поэта и писателя Владимира Войновича, который предложил свой вариант гимна после распада СССР.
«Только тогда, когда Россия распадается на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы», - написал прибалтийский парламентарий.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, два года назад Александр Кирштейнс выступил с не менее «гениальной» идеей: он предложил установить в столице Латвии памятник немецким нацистам. Причем, как он написал в Twitter, установить этот монумент нужно напротив памятника красноармейцам в Пардаугаве.
Мэр Риги Нил Ушаков посоветовал ему тогда не пить по утрам. А уж если пить, то с отключенным «Твиттером».