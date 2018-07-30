2018-07-30T07:05:49+03:00
В мире

Латвийский депутат хочет, чтобы Россия «распалась на части»

Только тогда в Европе наступит мир, считает Кирштейнс – тот самый, которому мэр Риги советовал бросить пить
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Депутат сейма Латвии мечтает о распаде России на частиДепутат сейма Латвии мечтает о распаде России на частиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Латвийский депутат Александр Кирштейнс написал на своей странице в Twitter, что если бы Россия «распалась» на части, в Европе наступит мир и благодать.

Таким заявлением член сейма Латвии от правящего националистического объединения прокомментировал твит, в котором приводятся строки умершего в ночь на 28 июля поэта и писателя Владимира Войновича, который предложил свой вариант гимна после распада СССР.

«Только тогда, когда Россия распадается на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы», - написал прибалтийский парламентарий.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, два года назад Александр Кирштейнс выступил с не менее «гениальной» идеей: он предложил установить в столице Латвии памятник немецким нацистам. Причем, как он написал в Twitter, установить этот монумент нужно напротив памятника красноармейцам в Пардаугаве.

Мэр Риги Нил Ушаков посоветовал ему тогда не пить по утрам. А уж если пить, то с отключенным «Твиттером».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Москве на 30 июля 2018 года: ожидается до 26 градусов тепла
Депутат ГД от Крыма: Оценивать заявление Климкина – «все равно, что объяснять патологическому лжецу, что врать нехорошо»
Крым хочет посетить делегация ОБСЕ
Великобритания после Brexit будет укреплять отношения с Китаем
«Жалкий информационный вброс»: В Крыму посоветовали Климкину покопаться в истории Украины
В Бразилии разбился небольшой самолет, есть жертвы и пострадавшие
Трамп обвинил спецпрокурора США «по делу России» в необъективности
Спасатели предупредили: 30 июля в Москве будет тепло, но ветрено
Климкин увидел «слабость» России в утверждении Дня принятия Крыма и Кубани в состав РФ
Депутат ГД от Крыма прокомментировал слова Порошенко о «европейском выборе» князя Владимира
Президент Хорватии вновь пригласила Путина в Загреб
На пост мэра Еревана претендует известный в Армении комик
30 июля в Москве попрощаются с писателем Владимиром Войновичем
На МКАД «Газель» насмерть сбила инспектора ГИБДД
Президент Хорватии даже не заметила, был ли над ней зонт в дождь на финале ЧМ в «Лужниках»
Адвоката Третьякова задержали по делу о хищениях в НПО имени Лавочкина
Из-за инцидента с пассажиркой в аэропорту Мюнхена отменили 330 рейсов
Число жертв пожаров в Греции достигло 91
Украинская писательница рассказала, как ввела «украиноязычный режим» в детском лагере
Эрдоган призвал лидеров БРИКС принять Турцию в альянс
Добродушный пес-хаски спас семерых котят и растрогал пользователей сети
Мария Захарова стала соавтором песни для Кати Лель
«Это не шутка»: в США оценили модернизацию танка Т-80
«Всегда есть исключения»: депутат Светлана Журова считает, что футболисты сборной РФ заслужили звания мастеров спорта