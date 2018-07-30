Латвийский депутат хочет, чтобы Россия «распалась на части»

СЕГОДНЯ 06:53 2018-07-30T07:05:49+03:00

Только тогда в Европе наступит мир, считает Кирштейнс – тот самый, которому мэр Риги советовал бросить пить

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Латвийский депутат Александр Кирштейнс написал на своей странице в Twitter, что если бы Россия «распалась» на части, в Европе наступит мир и благодать.

Таким заявлением член сейма Латвии от правящего националистического объединения прокомментировал твит, в котором приводятся строки умершего в ночь на 28 июля поэта и писателя Владимира Войновича, который предложил свой вариант гимна после распада СССР.

«Только тогда, когда Россия распадается на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы», - написал прибалтийский парламентарий.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, два года назад Александр Кирштейнс выступил с не менее «гениальной» идеей: он предложил установить в столице Латвии памятник немецким нацистам. Причем, как он написал в Twitter, установить этот монумент нужно напротив памятника красноармейцам в Пардаугаве.

Мэр Риги Нил Ушаков посоветовал ему тогда не пить по утрам. А уж если пить, то с отключенным «Твиттером».