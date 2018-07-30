Погода в Москве на 30 июля 2018 года: ожидается до 26 градусов тепла

30 Июль 07:15 2018-07-30T07:15:30+03:00

В понедельник в Москве ожидается до 26 градусов тепла Фото: Андрей ЗАМАХИН

Метеорологи обещают облачную погоду в Москве на 30 июля 2018 года

Изменить размер текста: A A

Синоптики прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков в Москве на понедельник, 30 июля 2018 года.

По информации Гидрометцентра, дневная температура воздуха в российской столице составит от +24 до +26 градусов. Днем переменная облачность, без дождей. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 метров в секунду.

В ночь на вторник, 31 июля, температура воздуха составит 14...16 градусов тепла, переменная облачность, без осадков. Днем — от 25 до 27 градусов выше нуля, переменная облачность, без дождя. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 метров в секунду.

В ночь на среду дождя также не будет. Температура воздуха составит от 16 до 18 градусов со знаком «плюс», днем — от 27 до 29 градусов. Переменная облачность, без осадкой, ветер северо-восточный, северный, 5-10 метров в секунду.

Как сообщал сайт kp.ru, минувшая суббота, 28 июля, стала самым теплым днем в Москве с начала текущего года - столбики термометров на ВДНХ достигли плюс 31,1. Однако, как заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, на этой неделе ситуация изменится в лучшую сторону. Осадков до конца месяца не будет, а температура ожидается очень комфортной - от 23 до 28 градусов тепла.