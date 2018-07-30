Российское правительство продлило программу льготного автокредитования
Правительство России продлило в стране программу льготного автокредитования. Как сообщается в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.
«Действие программы льготного автокредитования продлено на 2018—2020 годы», — говорится в справке к документу.
Отмечается, что для повышения доступности машин отечественного производства для жителей Дальнего Востока до 25% увеличена скидка, предоставляемая в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
"Это позволит достичь примерного стоимостного паритета новых автомобилей российского производства и бывших в употреблении автомобилей", - сообщается в документе.
Напомним, в июле прошлого года глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым граждане, имеющие нескольких детей или покупающие автомобиль в первый раз в рамках автокредитования, получают скидку 10% от стоимости транспортного средства.