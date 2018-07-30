Российское правительство продлило программу льготного автокредитования

СЕГОДНЯ 09:22 2018-07-30T09:23:12+03:00

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Правительство России продлило в стране программу льготного автокредитования. Как сообщается в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

«Действие программы льготного автокредитования продлено на 2018—2020 годы», — говорится в справке к документу.

Отмечается, что для повышения доступности машин отечественного производства для жителей Дальнего Востока до 25% увеличена скидка, предоставляемая в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

"Это позволит достичь примерного стоимостного паритета новых автомобилей российского производства и бывших в употреблении автомобилей", - сообщается в документе.

Напомним, в июле прошлого года глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым граждане, имеющие нескольких детей или покупающие автомобиль в первый раз в рамках автокредитования, получают скидку 10% от стоимости транспортного средства.