СЕГОДНЯ 10:45 2018-07-30T10:46:41+03:00

Путин подписал закон о компенсации взносов на капремонт семьям с инвалидами Фото: Архив "КП"

Компенсация для лиц в возрасте 70-80 лет составит 50%, старше 80 лет — 100% от уплаченных взносов

Изменить размер текста: A A

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволит региональным властям расширять список льготников с правом на компенсацию взносов на капитальный ремонт. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации в понедельник.

В настоящее время на компенсацию взносов на капремонт могут рассчитывать одинокие пожилые люди, а также те, кто проживает в семьях с неработающими гражданами пенсионного возраста.

Новый закон позволяет также частично или полностью освобождать от уплаты взносов не только неработающих собственников жилья в возрасте от 70 лет, но и семьи, в которых проживают инвалиды I и II группы.

Компенсация для лиц в возрасте от 70 до 80 лет составит 50%, старше 80 лет — 100% от уплаченных взносов.

Предполагается, что расходы регионов на реализацию закона будут субсидироваться из федерального бюджета.