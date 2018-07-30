Путин подписал закон об освобождении от уплаты пошлины при восстановлении документов при ЧС

СЕГОДНЯ 11:27 2018-07-30T11:27:48+03:00

Сейчас пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций освобождены от уплаты госпошлины только при обращении за получением паспорта взамен утраченного

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Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене государственной пошлины за восстановление документов, потерянных или испорченных из-за пожаров, наводнений или других чрезвычайных ситуаций. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации России в понедельник, 30 июля.

В настоящее время пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций не платят пошлину только только при обращении за паспортом взамен утраченного или испорченного. Новый закон распространяет эту льготу на получение и других документов, если они были испорчены или потеряны во время ЧС. Закон вступит в силу с 1 января следующего года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Напомним, в ноябре 2017 года в Ижевске из-за взрыва газа частично обрушился жилой дом. Пострадавшие, а также от уполномоченный по правам человека в Удмуртии предложили решить проблему уплаты пошли при восстановлении документов на законодательном уровне.