Борисов: Войска не испытывают необходимости в большом количестве «Армат», имея модернизированные Т-72

СЕГОДНЯ 11:46 2018-07-30T11:46:35+03:00

Вице-премьер отметил, что новейшая техника на платформе «Армата» — достаточно дорогостоящее решение, которое оправдается лишь в случае резкого усиления потенциальных противников

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Российские вооруженные силы не испытывают острой необходимости в большом количестве новейшей бронетехники на платформах «Армата» и «Бумеранг», так как модернизационный потенциал более старых машин еще не исчерпан.

Такое мнение выразил вице-премьер Юрий Борисов.

«Зачем «наводнять» «Арматами» или «Бумерангами» все Вооруженные Силы? У нас танк Т-72 пользуется огромным спросом на рынке, его берут все. По сравнению с «Абрамсами», «Леклерками» и «Леопардами» по цене, эффективности и качеству он значительно их превосходит», - заявил Борисов журналистам.

Вице-премьер подчеркнул, что танки Т-14 на платформе «Армата» и БТР «Бумеранг» являются относительно дорогостоящими решениями, и их форсированная закупка оправдана лишь в случае резкого усиления вероятных противников.

«Эти модели - это перспектива автобронетанковой техники...Если бы существующая техника, в частности, модернизированный танк Т-72, БМП-4 или БТР-82 по своим возможностям резко уступали вероятному противнику, мы бы сейчас форсировали, закупали новые модели», - добавил Борисов.

Он также отметил, что имея в 10 раз меньший военный бюджет, чем страны НАТО, Россия решает поставленные задачи «за счет таких эффективных решений, когда смотрим модернизационный потенциал старых образцов».