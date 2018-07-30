СЕГОДНЯ 13:43 2018-07-30T13:43:38+03:00

Россия выиграла в ВТО спор с Украиной по железнодорожным вагонам и стрелочным переводам Фото: REUTERS

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Всемирная торговая организация поддержала позицию России в споре с Украиной по железнодорожным вагонам и стрелочным переводам. Об этом заявил директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков.

В частности, чиновник утвердительно ответил на вопрос РИА Новости о том, действительно ли Россия выиграла железнодорожный спор.

Киев подал в ВТО иск против Москвы в октябре 2015 года. Требование касалось ограничения на импорт украинской железнодорожной продукции в Россию, который сократился в 2014-2016 годах в 20 раз.

В 2014 году российская сторона приостановила действие сертификатов соответствия украинских железнодорожных производителей, а также перестала принимать новые сертификаты. В Киеве действия Москвы сочли неправомерными, однако по итогам разбирательства в ВТО Украине было отказано в удовлетворении всех ключевых требований.

Всего Украина и Россия ведут в ВТО четыре спора, два из которых уже проиграны Киевом — иски по железнодорожной продукции и аммиачной селитре.