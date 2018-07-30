2018-07-30T14:20:25+03:00
Политика

Путин подписал закон об обязательной дополнительной маркировке сигарет

Каждая пачка и упаковка табачных изделий будет подлежать в обязательном порядке маркировке средствами идентификации с 1 марта 2019 года
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной дополнительной маркировке табачных изделий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ предусматривает, что каждая пачка и упаковка табачных изделий подлежат в обязательном порядке маркировке средствами идентификации с 1 марта 2019 года. Это делается для того, чтобы отслеживать оборот табачных изделий от производителя до конечного потребителя, а также не допускать незаконной торговли такой продукцией.

Средства идентификации будут проверяться с использованием специальных систем организациями, занимающимися оптовой и розничной торговлей табачными изделиями.

Содержащаяся информация будет использоваться для учета производства и отслеживания оборота табачной продукции в рамках ЕАЭС наравне с данными таможенных и налоговых органов и самих производителей.

Кроме того, этот закон переносит на один год, до 1 июля следующего года, срок вступления в силу нормы об обязательном оформлении в электронной форме ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные товары.

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