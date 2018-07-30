Путин подписал закон об обязательной дополнительной маркировке сигарет
Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной дополнительной маркировке табачных изделий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ предусматривает, что каждая пачка и упаковка табачных изделий подлежат в обязательном порядке маркировке средствами идентификации с 1 марта 2019 года. Это делается для того, чтобы отслеживать оборот табачных изделий от производителя до конечного потребителя, а также не допускать незаконной торговли такой продукцией.
Средства идентификации будут проверяться с использованием специальных систем организациями, занимающимися оптовой и розничной торговлей табачными изделиями.
Содержащаяся информация будет использоваться для учета производства и отслеживания оборота табачной продукции в рамках ЕАЭС наравне с данными таможенных и налоговых органов и самих производителей.
Кроме того, этот закон переносит на один год, до 1 июля следующего года, срок вступления в силу нормы об обязательном оформлении в электронной форме ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные товары.