Новый глава МИД Великобритании назвал жену-китаянку японкой

СЕГОДНЯ 14:31 2018-07-30T14:31:00+03:00

Джереми Хант допустил обидную оговорку, рассказывая во время визита в КНР о своих прочных семейных связях с Поднебесной

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Новый глава МИД Великобритании Джереми Хант допустил обидную оговорку во время визита в Пекин — министр назвал собственную жену-китаянку японкой.

Во время встречи с китайским коллегой Ван И и обмена любезностями, Хант решил козырнуть прочными семейными связями с Поднебесной. Однако британский министр не сразу смог определиться с национальностью своей супруги. Впрочем, дипломат оперативно исправил оплошность и извинился за допущенную «ужасную ошибку», сообщает Daily Mail.

«Моя жена — японка...то есть китаянка...Ужасно сделать такую ошибку. Моя жена китаянка, мои дети — наполовину китайцы, поэтому их бабушка и дедушка из Китая, они живут в Сиани», - рассказал Хант.

Хант состоит в браке со своей супругой Люсией с 2009 года, у пары трое детей. Люсия родилась в Сиани, столице китайской провинции Шэньси.

Джереми Хант заменил на посту министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонона, после того, как последний ушел в отставку из-за разногласий с премьер-министром королевства Терезой Мэй.

Новый глава форейн-офиса прибыл в Пекин 30 июля — это его первая зарубежная поездка в этой должности. Ожидается, что во время переговоров с китайскими коллегами дипломат обсудит вопросы улучшения отношений двух стран, проблемы создания многополярного мира, свободы торговли, безопасности, нераспространения, санкций ООН против КНДР и наметит пути сотрудничества двух стран в области борьбы с изменением климата.