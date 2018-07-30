2018-07-30T15:23:49+03:00
Сочные новости

В Китае появился первый в мире отель, где работают роботы #сочныеновости

Андроиды могут заказывать еду, гладить вещи, встречать гостей на стойке
Эльмира МУСТАФАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Китае открылся необычный отелВ Китае открылся необычный отелФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На юго-западе Китая в городе Чэнду открылся отель, в котором нет живого обслуживающего персонала. Вместо обычных сотрудников в заведении работают роботы и выполняют всю человеческую работу.

Они приветствуют новых гостей на ресепешене, регистрируют их, проводят экскурсию по отелю и доводят до комнаты, если это необходимо. Также высокотехнологичные сотрудники могут гладить вещи или заказывать еду. Для того, чтобы не путаться в постояльцах, у роботов встроена специальная система распознавания лиц, а также есть приложение на смартфоне. На различные непредвиденные ситуации всегда есть возможность связаться с людьми, которые всегда находятся вблизи отеля.

Как передает сайт «Свободная пресса», необычный отель открылся только в 2018-ом году. Однако уже в следующем году, возможно, откроется еще 50 таких же гостиниц.

Сочные новости.

Еще больше материалов по теме: «Сочные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сочные новости, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Умер Сергей Шеховцов – актер из сериала «Дальнобойщики»
Лавров заявил, что Россия получает информацию о возможных военных планах США и других стран
Германия экстрадировала в РФ обвиняемого в поставках кокаина из Аргентины Андрея Ковальчука
Путин наградил сотрудников СК, расследовавших дела Захарченко, Белых и Скрипалей
Греческий суд удовлетворил запрос об экстрадиции Александра Винника в Россию
Четыре иностранных туриста погибли при наезде автомобиля в Таджикистане
Польский депутат призвал оценить ущерб, понесенный от СССР, и потребовать у России репарации
Путин подписал закон об обязанности автоугонщиков возмещать ущерб
Опубликован итоговый доклад об исчезновении малайзийского Boeing
Новый глава МИД Великобритании назвал жену-китаянку японкой
В Москве две женщины пытались обманом обналичить более 870 млн рублей
Производство газа увеличилось на 8 процентных пунктов
Путин подписал закон об обязательной дополнительной маркировке сигарет
Лавров назвал аномалией нынешнее состояние отношений России и Украины