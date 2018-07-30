СЕГОДНЯ 15:06 2018-07-30T15:23:49+03:00

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На юго-западе Китая в городе Чэнду открылся отель, в котором нет живого обслуживающего персонала. Вместо обычных сотрудников в заведении работают роботы и выполняют всю человеческую работу.

Они приветствуют новых гостей на ресепешене, регистрируют их, проводят экскурсию по отелю и доводят до комнаты, если это необходимо. Также высокотехнологичные сотрудники могут гладить вещи или заказывать еду. Для того, чтобы не путаться в постояльцах, у роботов встроена специальная система распознавания лиц, а также есть приложение на смартфоне. На различные непредвиденные ситуации всегда есть возможность связаться с людьми, которые всегда находятся вблизи отеля.

Как передает сайт «Свободная пресса», необычный отель открылся только в 2018-ом году. Однако уже в следующем году, возможно, откроется еще 50 таких же гостиниц.