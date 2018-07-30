2018-07-30T16:00:50+03:00
В мире

В Швеции из-за дождей вокзал превратился в аквапарк

Местные жители сразу достали свои надувные круги и отправились веселиться [видео]
Эльмира МУСТАФАЕВА
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В результате долгих и сильных дождей Центральный вокзал Уппсалы в Швеции затопило. Однако местные жители и пассажиры не расстроились из-за непогоды: они достали надувные круги, чтобы искупаться, много смеялись и говорили, делали заплывы, как в настоящем бассейне. После продолжительной жары ливень шел достаточно долго, чтобы затопить маленький вокзал и позволить людям плавать так, чтобы никому не мешать, передает 5 канал.

Между тем, пользователи со всего мира активно обсуждают произошедшее:

«Швеция! Кто бы мог подумать?» - восклицают удивленные пользователи, привыкшие к другому поведению холодных скандинавов.

Один из очевидцев обратил внимание на то, что веселье пришлось быстро прекратить из-за соображений безопасности: работники попросили горожан прервать игры, так как в случае короткого замыкания ток мог убить человека.

Удивительные кадры из Швеции, где вокзал превратился в аквапарк.

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