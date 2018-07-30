Лавров объяснил, почему Россия списала странам-должникам $140 млрд

СЕГОДНЯ 19:25 2018-07-30T19:25:19+03:00

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Россия простила братским странам около 140 млрд долларов долгов, поскольку большинство из них были уже невозвратны, и государство не могло использовать эти средства на внутренние нужды. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

"Я не думаю, что те суммы, о которых вы говорите, которые унаследованы от Советского Союза, решили бы какие-то внутренние проблемы и помогли бы существенно их решению, потому что эти долги на 90 с лишним процентов были невозвратны", - сказал глава ведомства.

По его словам, на это указывает целый ряд факторов. Так, например, значительная часть задолженностей накопилась еще во времена Советского Союза, когда рубль еще был не интегрирован в международную валютно-финансовую систему. Тогда курс нашей валюты устанавливал сам Госбанк, а доллар стоил всего 63 копейки.

"Если считать долги по этому курсу, а долгов Советский Союз раздавал немало, прежде всего, странам, которые боролись против колониализма, за независимость и в основном была военная помощь, это было бы далеко от реальности", - цитирует ТАСС Лаврова.

Министр подчеркнул, что юридически очень трудно доказывать, по какому курсу се эти долги предоставлялись. То же самое касается договоренностей СССР с организациями, которые боролись за независимость, но официально не являлись госсубъектами.

Кроме того, многие долги бывших советских республик были оплачены Россией в обмен на заграничную собственность Союза за рубежом.

Ранее Радио "Комсомольская правда" беседовало с президентом Центра стратегических коммуникаций Дмитрием Абзаловым о том, всегда ли надо выбивать с государств-заемщиков ссуженные им миллиарды. Тогда специалист рассказал, что многие должники расплачиваются с Россией политически, обеспечивая безопасность нашей страны.