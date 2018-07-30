Дамские сумки и портфели перестанут быть ручной кладью

СЕГОДНЯ 20:17 2018-07-30T20:17:19+03:00

В ручной клади теперь получиться умещать чуть больше Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Эту новость авиапассажиры воспримут на ура. Дело в том, что осенью прошлого года были введены новые правила провоза ручной клади, которые гласили, что пассажир может бесплатно взять с собой не более 5 килограммов вещей. При этом в этот лимит попали предметы, которые раньше можно было провозить бесплатно, например, сумка, зонт, портфель, коляска и детское питание. Перевозчики тут же принялись драть с пассажиров три шкуры, что вызвало массовое и справедливое недовольство путешествующих граждан.

Теперь транспортное ведомство готовит поправки в Федеральные авиационные правила, согласно которым при входе на посадку «пассажир по требованию перевозчика обязан предъявить для взвешивания ручную кладь, за исключением дамской сумки, портфеля, букета цветов, верхней одежды, детского питания для ребенка на время полета, костюма в портпледе, костылей, тростей, ходунков, роллаторов, складного кресла-коляски, лекарственных препаратов, специальных диетических потребностей».

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