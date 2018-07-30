2018-07-30T20:17:19+03:00
Туризм

Дамские сумки и портфели перестанут быть ручной кладью

Минтранс предлагает исключить их из перечня вещей подлежащих обязательному взвешиванию
Ярослав КОРОБАТОВ
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В ручной клади теперь получиться умещать чуть большеВ ручной клади теперь получиться умещать чуть большеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Эту новость авиапассажиры воспримут на ура. Дело в том, что осенью прошлого года были введены новые правила провоза ручной клади, которые гласили, что пассажир может бесплатно взять с собой не более 5 килограммов вещей. При этом в этот лимит попали предметы, которые раньше можно было провозить бесплатно, например, сумка, зонт, портфель, коляска и детское питание. Перевозчики тут же принялись драть с пассажиров три шкуры, что вызвало массовое и справедливое недовольство путешествующих граждан.

Теперь транспортное ведомство готовит поправки в Федеральные авиационные правила, согласно которым при входе на посадку «пассажир по требованию перевозчика обязан предъявить для взвешивания ручную кладь, за исключением дамской сумки, портфеля, букета цветов, верхней одежды, детского питания для ребенка на время полета, костюма в портпледе, костылей, тростей, ходунков, роллаторов, складного кресла-коляски, лекарственных препаратов, специальных диетических потребностей».

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Новые правила провоза ручной клади в самолете: что изменилось для пассажиров

5 килограммов — максимальная норма. Рюкзаки, верхняя одежда и покупки из "дьюти фри" — бесплатно. Рассказываем про новые правила провоза ручной клади в самолете в 2017 году (подробности)

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