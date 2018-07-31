В Госдуме предложили многократно повысить штрафы за бизнес без регистрации
В Государственной думе предложили многократно повысить штрафы за ведение бизнеса без регистрации. Инициатива принадлежит группе депутатов от партии "Единая Россия" во главе с Владимиром Афонским, пишет газета "Известия" со ссылкой на текст законопроекта.
Отмечается, что за первое нарушение предлагается повысить штраф с 0,5-2 тысячи рублей за первое нарушение до 5-10 тысяч рублей для бизнесменов, решивших не создавать юридическое лицо или регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. В случае повторения такого нарушения нелегальный бизнесмен должен будет заплатить 20-30 тысяч рублей, уточняет издание.
Законодательную инициативу поддержал экспертно-консультативный совет фракции "Единая Россия" по взаимодействию с предпринимательским сообществом. После этого предложение одобрили координационным советом фракции. При этом авторам законопроекта рекомендовали уменьшить предлагаемый размер штрафов.