2018-07-31T07:42:52+03:00
Политика

В Госдуме предложили многократно повысить штрафы за бизнес без регистрации

За первое нарушение такие штрафы предлагается увеличить с 0,5-2 тысячи до 5-10 тысяч рублей
Екатерина БОЛГОВА
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В Госдуме предложили в 40 раз повысить штраф за бизнес без лицензииВ Госдуме предложили в 40 раз повысить штраф за бизнес без лицензииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Государственной думе предложили многократно повысить штрафы за ведение бизнеса без регистрации. Инициатива принадлежит группе депутатов от партии "Единая Россия" во главе с Владимиром Афонским, пишет газета "Известия" со ссылкой на текст законопроекта.

Отмечается, что за первое нарушение предлагается повысить штраф с 0,5-2 тысячи рублей за первое нарушение до 5-10 тысяч рублей для бизнесменов, решивших не создавать юридическое лицо или регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. В случае повторения такого нарушения нелегальный бизнесмен должен будет заплатить 20-30 тысяч рублей, уточняет издание.

Законодательную инициативу поддержал экспертно-консультативный совет фракции "Единая Россия" по взаимодействию с предпринимательским сообществом. После этого предложение одобрили координационным советом фракции. При этом авторам законопроекта рекомендовали уменьшить предлагаемый размер штрафов.

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