2018-07-31T08:05:59+03:00
В мире

Премьер Италии: страна чувствует себя комфортно в Евросоюзе и не собирается его покидать

Джузеппе Конте отметил, что Рим будет пытаться убедить другие государства - участники ЕС сверить свои позиции
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр Италии Джузеппе КонтеПремьер-министр Италии Джузеппе КонтеФото: REUTERS
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его страна чувствует себя комфортно в составе Европейского союза и не собирается его покидать.

«Мы намерены оставаться, мы чувствуем себя комфортно в ЕС. Однако, конечно, мы хотим остаться исходя из потребностей итальянских граждан. И позиция моего правительства вполне ясна по наиболее важным вопросам: по миграции, экономической и политической ситуации», - сказал Конте в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что Рим будет пытаться убедить другие государства - участники ЕС сверить свои позиции.

По мнению Конте, за пределы Европейского объединения нет будущего. Об этом он сказал после того, как ведущий заявил том, что Италия могут вдохновиться примером Великобритании и Brexit.

Премьер Италии находится с визитом в Вашингтоне. В понедельник, 30 июля, он встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, после чего лидеры двух стран дали совместную пресс-конференцию. По словам глав государств, они, в частности, обсудили проблемы миграции, торговлю и энергобезопасность в Европе.

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