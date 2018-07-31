2018-07-31T08:32:04+03:00
Общество

Осужденный в США российский летчик Ярошенко получил возможность увидеться с семьей

Супруга россиянина рассказала, что она и ее дочь получили американскую визу
Екатерина БОЛГОВА
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Константин Ярошенко. Фото из семейного архиваКонстантин Ярошенко. Фото из семейного архива
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Российский летчик Константин Ярошенко, осужденный в США по обвинению в контрабанде наркотиков, получил возможность увидеться с семьей. Супруга россиянина Виктория Ярошенко рассказала, что она и ее дочь получили американскую визу.

По ее словам, родственники смогут навещать Ярошенко четыре раза в неделю по два часа в день.

Как пишет газета "Известия", члены семьи получили шанс встретиться с Константином Ярошенко только спустя семь лет заключения. По словам Виктории, посещение ее мужа является очень важным из-за проблем с его здоровьем. Она отметила, что после перевода в другую тюрьму ее супруга так и не предоставили необходимую медицинскую помощь.

"Главная проблема по-прежнему — необходимость в зубных протезах, отсутствие которых серьезно осложняет не только прием пищи, но и его жизнь в целом. Мы надеемся, что российские дипломаты смогут сдвинуть этот вопрос с места", — заявила Ярошенко.

Напомним, в 2011 году Константина Ярошенко осудили в США на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в сговоре для доставки крупной партии наркотиков в США. В Америку его доставили из Либерии, где он был арестован 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка не удовлетворил ходатайство Ярошенко о пересмотре приговора.

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