Глава МИД Испании: Мигранты станут «свежей кровью» стареющей Европы

СЕГОДНЯ 10:03 2018-07-31T10:03:57+03:00

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Миграция из Африки в Испанию пока не носит массового характера, хотя ее бессистемный характер вызывае озабоченность общественности. Такое мнение выразил глава МИД республики Жозеп Боррель.

«Мы делаем банальным слово «массовый». Надо более тщательно подбирать термины. Общественное мнение обеспокоено бессистемным характером миграции, но правда в том, что 600 человек это не массово, по сравнению с 1,3 миллиона сирийскими беженцами, которых сейчас принимает Иордания», — заявил Боррель на пресс-конференции по итогам встречи с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

При этом министр тут же оговорился, что закрывать глаза на цифры не стоит, но с начала года 40-миллионная Испания приняла 20 тысяч мигрантов из Африки. По всей видимости, такие показаель Боррель считает недостаточным, как и склонность европейцев к деторождению.

«Демократические изменения в Европе демонстрируют, если мы только не хотим превратиться постепенно в континент стариков, что нам нужна «новая кровь». И правда в том, что не похоже, что эта «новая кровь» будет за счет нашей склонности к деторождению», - добавил дипломат.

Также Боррель пообещал оказать помощь Иордании, которая сталкивается с массовым притоком беженцев из Сирии и Палестины.

В свою очередь ас-Сафади отметил, что его страна испытывает «огромные экономические трудности» и занимает первое место по числу мигрантов на коренных жителей — на 6,5 млн иорданцев приходится 3,5 млн приезжих. При этом только 10 тысяч прибывших продолжают жить в лагерях для беженцев.