Пентагон потратит 885 млн долларов на разработку искусственного интеллекта

СЕГОДНЯ 12:01 2018-07-31T12:01:58+03:00

Пентагон прорабатывает контракт на $885 млн в области искусственного интеллекта Фото: REUTERS

Ведомство планирует передать этим технологиям рутинные и трудоемкие задачи, выполняемые американскими военными

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Министерство обороны США планирует заключить контракт на 885 млн долларов в сфере разработки искусственного интеллекта в военных целях сроком на пять лет.

Как заявил вице-президент фирмы Booz Allen Hamilton, являющейся подрядчиком Пентагона, Джош Салливан, США хочет более успешно конкурировать по этому направлению с Россией и Китаем.

"Часть задачи состоит в том, чтобы обеспечить доступ нашего правительства к наилучшим технологиям и применять их со всей должной ответственностью ради наших граждан и бойцов", - сказал Салливан.

Он отметил, что разрабатываемый договор подразумевает, что искусственному интеллекту будут переданы рутинные и трудоемкие задачи, которые выполняют американские военные.

Речь идет об изучении, например, видео, снятых камерами наблюдения на беспилотных летательных аппаратах. По словам Салливана, технологии искусственного интеллекта могут анализировать до 15 потоков видео, точно опознавая потенциального противника.

Подробности согласования условий контракта являются секретными, сообщила газета The Wall Street Journal.