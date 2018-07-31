Замглавы ФСИН принес извинения заключенному, которого пытали в ярославской колонии

СЕГОДНЯ 12:16 2018-07-31T12:16:54+03:00

Валерий Максименко подчеркнул, что ему стыдно за бывших сотрудников службы, причастных к истязаниям

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Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко принес извинения заключенному Евгению Макарову, которого подвергали пыткам в ярославской исправительной колонии №1.

«Сначала я хотел бы принести извинения гражданину Макарову, извинения его родным и близким. Попросить прощения за то, что наши сотрудники, пусть даже и бывшие, это совершили. Мне стыдно за этих сотрудников. Извинения Макарову обязательны», - заявил Максименко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он также подчеркнул, что все причастные к истязаниям Макарова сотрудники ФСИн будут уволены.

«Там пока поступательно еще не все уволены. Позиция директора ФСИН, как и всего руководства, что наша служба должна быть открытой...И если есть сотрудники, которые сами стали преступниками, мы от них должны незамедлительно освободиться», - уточнил Максименко.

Напомним, материалы о пытках в ярославской колонии появились в СМИ 20 июля. Инцидент имел место еще летом 2017 года, его десятиминутная запись была предоставлена юристами фонда «Общественный вердикт».

На кадрах видно, как несколько сотрудников колонии оскорбляют и жестоко избивают заключенного. По факту сообщений в прессе Следственный комитет РФ возбудил дело о превышении должностных полномочий.

В настоящее время установлены личности всех сотрудников колонии, участвовавших в пытках. Семь фигурантов дела заключены под стражу, еще один находится под омашним арестом по состоянию здоровья.