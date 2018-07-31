2018-07-31T12:16:54+03:00
Общество

Замглавы ФСИН принес извинения заключенному, которого пытали в ярославской колонии

Валерий Максименко подчеркнул, что ему стыдно за бывших сотрудников службы, причастных к истязаниям
Денис СУХОВ
Поделиться:
Ярославская исправительная колония №1Ярославская исправительная колония №1Фото: Роман Рыжиков
Изменить размер текста:

Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко принес извинения заключенному Евгению Макарову, которого подвергали пыткам в ярославской исправительной колонии №1.

«Сначала я хотел бы принести извинения гражданину Макарову, извинения его родным и близким. Попросить прощения за то, что наши сотрудники, пусть даже и бывшие, это совершили. Мне стыдно за этих сотрудников. Извинения Макарову обязательны», - заявил Максименко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он также подчеркнул, что все причастные к истязаниям Макарова сотрудники ФСИн будут уволены.

«Там пока поступательно еще не все уволены. Позиция директора ФСИН, как и всего руководства, что наша служба должна быть открытой...И если есть сотрудники, которые сами стали преступниками, мы от них должны незамедлительно освободиться», - уточнил Максименко.

Напомним, материалы о пытках в ярославской колонии появились в СМИ 20 июля. Инцидент имел место еще летом 2017 года, его десятиминутная запись была предоставлена юристами фонда «Общественный вердикт».

На кадрах видно, как несколько сотрудников колонии оскорбляют и жестоко избивают заключенного. По факту сообщений в прессе Следственный комитет РФ возбудил дело о превышении должностных полномочий.

В настоящее время установлены личности всех сотрудников колонии, участвовавших в пытках. Семь фигурантов дела заключены под стражу, еще один находится под омашним арестом по состоянию здоровья.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Беженцы покидают лагеря в Сирии и возвращаются в свои дома
В Москве госпитализировали Аскольда Запашного
Проекты по благоустройству Тюмени завершат вовремя
Пентагон потратит 885 млн долларов на разработку искусственного интеллекта
Страховщики оценили ущерб от пожаров в Калифорнии в 100 млн долларов
Новые санкции ЕС не отразятся на строительстве моста, заявили в Крыму
Business Insider сообщил о превосходстве российского фрегата над кораблями США
Турция не приемлет угроз со стороны США
Конюхов о спасенном в Пакистане туристе: Я им восхищаюсь
Владельцам вернули собаку, которая стала символом трагедии в Греции
В Тегеране озвучили условия для начала переговоров с Вашингтоном
Умерла Наталья Кузнецова — актриса театра имени Ермоловой
Евросоюз ввел санкции против 6 российских компаний, строивших Крымский мост
Глава МИД Испании: Мигранты станут «свежей кровью» стареющей Европы
Россия поставит США еще шесть ракетных двигателей РД-180
Звезды «Стражей Галактики» заступились за уволенного режиссера Джеймса Ганна
Премьер Италии: Диалог между США и РФ имеет фундаментальное значение для глобальной безопасности
В российском посольстве рассказали о состоянии здоровья спасенного в Пакистане альпиниста
Украинец в своем рюкзаке пытался провезти боеприпасы в Крым
Против властей США подали иск из-за разрешения публиковать в интернете схему создания оружия на 3D-принтере
Осужденный в США российский летчик Ярошенко получил возможность увидеться с семьей
Пушков: Сохраняя санкции против России, Трамп противоречит сам себе