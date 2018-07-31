2018-07-31T14:08:33+03:00
В мире

Власти китайской провинции конфискуют у населения гробы

Чиновники стремятся как можно быстрее внедрить политику «только кремация», запрещая традиционные похоронные обряды
Денис СУХОВ
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Власти китайской провинции конфискуют у населения гробыВласти китайской провинции конфискуют у населения гробыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти провинции Цзянси на юго-востоке Китая начали предпринимать энергичные меры по внедрению политики «только кремация»: у населения конфискуются гробы, а традиционные похоронные обряды запрещаются.

В целях сохранения земельных ресурсов перед правительством провинции поставлена задача к сентябрю этого года сделать кремацию единственным возможным способом уничтожения человеческих останков. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

В материале издания отмечается, что китайские социальные сети полны видеозаписей и фотографий, на которых местные чиновники насильно конфискуют гробы из домов крестьян в округах Ганьчжоу, Цзянь и Ичунь. Изъятые гробы сваливаются горой, после чего уничтожаются экскаватором.

Многие жители грудью встают на защиту гробов, и даже ложатся в них, чтобы препятсовать уничтожению изделий. Дело в том, что бедные деревенские семьи годами копят на гробы, стоимость которых составляет около 5 тысяч юаней. При этом власти в качестве компенсации предлагают лишь 2 тысячи юаней.

Кроме того, правительство провинции запретило другие похоронные ритуалы, в том числе установку надгробных камней. В соответствии с новой политикой, допускается лишь кремация покойных, причем родственники должны предоставить властям сертификат о проведенных процедурах.

Издание отмечает, что многим китайцам важно похоронить родных традиционным образом, в земле, чтобы их тела оставались целыми. Это приводит к тому, что многие граждане покупают на черном рынке чужие тела, чтобы кремировать для получения сертификата, а тело родственника втайне захоронить нетронутым.

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