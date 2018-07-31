Сровняли с асфальтом: Президент Филиппин приехал на «казнь» контрабандных Harley Davidson и Lamborghini

СЕГОДНЯ 14:48 2018-07-31T15:16:45+03:00

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На Филиппинах взят жесткий курс на борьбу с коррупцией, поэтому если раньше конфискованные контрабандные авто и мотоциклы продавали с аукционов, то теперь приняли решение уничтожать. Слишком часто криминальные авторитеты скупали элитные авто по бросовой цене через своих посредников прямо с аукционов.

Посмотреть, как ровняют с асфальтом почти 4 миллиона долларов, а именно в такую сумму эксперты оценили пять автомобилей Porsche Carrera, пять мотоциклов Harley Davidson, Lamborghini Gallardo 2006 года и Jaguar XT 2003 года - всего 76 машин приехал лично глава страны Родриго Дутерте. Причем президент специально прилетел для этого в провинцию Кагаян.

Дутерте объявил, что с помощью этой акции он хочет показать, как решительно его правительство настроено на борьбу с коррупцией: «Я приказал уничтожить машины. Если вы говорите, что в стране ещё есть коррупция, значит, она есть. Я не могу победить её за день. Но я должен показать миру, что Филиппины – хорошее место для инвестиций и развития бизнеса».

В ходе показательной акции было уничтожено 76 машин.Фото: REUTERS

Президент признался, что ему было особенно тяжело смотреть, как бульдозер давит мотоциклы, поскольку он и сам фанат мотоспорта. «Больно смотреть, как давят технику, которую я люблю. Я проехал на мотоцикле всю страну вдоль и поперёк» - рассказал Дутерте.