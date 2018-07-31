2018-07-31T16:11:49+03:00
Политика

"Сговор - не преступление": Трамп прокомментировал обвинения в связях с РФ

Американский лидер в очередной раскритиковал расследование дела о "вмешательстве" третьей стороны в президентские выборы 2016 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что даже, если бы он сговорился с российскими властями с целью повлиять на результаты президентских выборов 2016 года, это не считалось бы преступлением с правовой точки зрения. Однако, по словам главы государства, данная информация не имеет ровно никакого значения, поскольку таких договоренной не было.

"Сговор не является преступлением, но это не имеет значения, потому что никакого сговора не было (за исключением жуликоватой Хиллари [Клинтон] и демократов)", - написал президент США в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, что накануне Трамп обвинил спецпрокурора США Роберта Мюллера, который и занимается расследованием дела о якобы вмешательстве России в выборы главы государства, в необъективности и предвзятости.

Так, миллионер напомнил, что у них двоих сложились довольно неприятные и сложные отношения, которые только ухудшились после того, как президент отказался назначать политика главой ФБР, передает сайт kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ученые нашли способ предотвратить облысение
Американские ученые создали близкую по строению к мозгу нейросеть
В Греции собака спаслась от пожара, спрятавшись в каменной печи
Лавров обсудит с главой МИД Японии встречу Путина и Абэ на Восточном экономическом форуме
ФСИН проверит сотрудников исправительных учреждений на знание закона
У внучки Елизаветы II случился выкидыш
В 2018 году Россию посетят на 15% больше туристов
Воры украли акулу из океанариума с помощью сети и детской коляски
В Италии напали на легкоатлетку Дэйзи Осакуе
Гидрометцентр предупредил о снижении урожая зерновых на 15-20% по сравнению с прошлогодним
В одном из парков Манчестера обнаружили тела двух мужчин
Трамп призвал усилить охрану границ США из-за роста числа убийств в Мексике
В Бельгии мужчина устроил взрыв на футбольной площадке
В одной из квартир Нью-Йорка обнаружены тела троих взрослых и ребенка
Исполнитель теракта в Манчестере был эвакуирован британскими ВМС из Ливии в 2014 году
Защита Януковича подает жалобы на суд за попытку ввести в дело госадвоката
Туристы попали под камнепад в горах Киргизии
Сровняли с асфальтом: Президент Филиппин приехал на «казнь» контрабандных Harley Davidson и Lamborghini