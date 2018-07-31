"Сговор - не преступление": Трамп прокомментировал обвинения в связях с РФ

СЕГОДНЯ 16:11 2018-07-31T16:11:49+03:00

Американский лидер в очередной раскритиковал расследование дела о "вмешательстве" третьей стороны в президентские выборы 2016 года

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что даже, если бы он сговорился с российскими властями с целью повлиять на результаты президентских выборов 2016 года, это не считалось бы преступлением с правовой точки зрения. Однако, по словам главы государства, данная информация не имеет ровно никакого значения, поскольку таких договоренной не было.

"Сговор не является преступлением, но это не имеет значения, потому что никакого сговора не было (за исключением жуликоватой Хиллари [Клинтон] и демократов)", - написал президент США в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, что накануне Трамп обвинил спецпрокурора США Роберта Мюллера, который и занимается расследованием дела о якобы вмешательстве России в выборы главы государства, в необъективности и предвзятости.

Так, миллионер напомнил, что у них двоих сложились довольно неприятные и сложные отношения, которые только ухудшились после того, как президент отказался назначать политика главой ФБР, передает сайт kp.ru.